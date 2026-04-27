15:16, 27 апреля 2026

В МИД России поставили условие новым властям Венгрии

Грушко: Россия сохранит отношения с Венгрией при продолжении политики Орбана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Отношения между Россией и Венгрией сохранится при условии, если новые власти страны продолжат курс уходящего премьер-министра Виктора Орбана. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко, передают «Вести».

«Если Венгрия будет продолжать линию Орбана в энергетическом сотрудничестве, отстаивании прав нацменьшинств, если Венгрия будет по-прежнему воздерживаться от поставок вооружений [Украине], если не будет финансировать киевский режим, то основа для выстраивания отношений сохраняется. Будем исходить из этого», — подчеркнул дипломат.

22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог Москвы и Будапешта будет возможен только при прагматичной позиции Венгрии.

13 апреля будущий премьер-министр европейской республики Петер Мадьяр отметил, что в диалоге с Россией не желает представлять интересы Украины. По его словам, «никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии, все хотят провенгерского».

