03:00, 27 апреля 2026

Мужчин предупредили о синдроме вялого паралича пениса из-за одной привычки

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tim van der Kuip / Unsplash

Сидячий образ жизни может негативно повлиять на мужское здоровье и вызвать так называемый вялый паралич пениса. Об опасности этой привычки предупредил врач Лоуренс Каннингем в интервью изданию Metro.

По словам специалиста, вялый паралич пениса может быть одним из последствий малоподвижного образа жизни и сидячей работы. Это состояние, при котором половой орган остается напряженным даже без возбуждения, и сопровождается снижением чувствительности, ощущением дискомфорта и психологическим напряжением, объяснил врач.

Чаще всего этот синдром связывают с нарушениями работы мышц тазового дна и кровообращения. По словам Каннингема, это может быть вызвано плохой осанкой, травмой в области таза, в том числе во время секса или мастурбации. Врач подчеркнул, что проблему усугубляют стресс и тревога. «Когда вы беспокоитесь о своем пенисе, вы неосознанно напрягаете мышцы тазового дна, и это создает замкнутый круг», — отметил он.

Ранее сексотерапевт Джо Корт и сексолог Джиджи Энгл рассказали о правилах хорошего секса. Они призвали не подражать в постели порноактерам и не спешить.

