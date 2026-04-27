Мужчин предупредили о синдроме вялого паралича пениса из-за одной привычки

Сидячий образ жизни может негативно повлиять на мужское здоровье и вызвать так называемый вялый паралич пениса. Об опасности этой привычки предупредил врач Лоуренс Каннингем в интервью изданию Metro.

По словам специалиста, вялый паралич пениса может быть одним из последствий малоподвижного образа жизни и сидячей работы. Это состояние, при котором половой орган остается напряженным даже без возбуждения, и сопровождается снижением чувствительности, ощущением дискомфорта и психологическим напряжением, объяснил врач.

Чаще всего этот синдром связывают с нарушениями работы мышц тазового дна и кровообращения. По словам Каннингема, это может быть вызвано плохой осанкой, травмой в области таза, в том числе во время секса или мастурбации. Врач подчеркнул, что проблему усугубляют стресс и тревога. «Когда вы беспокоитесь о своем пенисе, вы неосознанно напрягаете мышцы тазового дна, и это создает замкнутый круг», — отметил он.

