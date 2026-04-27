Мужчина тайно женился во второй раз в другой стране и попал в тюрьму

Мужчина из Сингапура завел вторую жену в Индонезии и попал в тюрьму

В Сингапуре мужчина попал в тюрьму за двоеженство. Об этом пишет Mothership.

61-летний Лоу Кок Пенг впервые женился в 1992 году на родине. В 2016 году он завел роман с индонезийкой Комариах, которая работала в Сингапуре служанкой. В 2024 году они отправились в Индонезию и заключили брак по мусульманскому обряду. Затем Пенг вернулся с Комариах в Сингапур и начал тайно жить на две семьи.

Об этом узнали в Министерстве трудовых ресурсов Сингапура и арестовали мужчину вместе со второй женой. Изначально оба были обвиняемыми по делу о двоеженстве Пенга. Мужчина утверждал, что тщательно спланировал второй брак в другой стране и его возлюбленная знала об этом. Однако Комариах сказала под присягой, что не знала о первой семьи Пенга. В итоге мужчина получил два месяца тюрьмы.

Разбирательство по делу Комариах продолжится в мае. Даже если выяснится, что она действительно не знала о первой женитьбе Пенга, ее все равно будут судить за нарушение трудового кодекса Сингапура. По закону, наемные работники из Индонезии не имеют права вступать в брак с гражданами страны.

