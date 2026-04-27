Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 27 апреля 2026

Мужчина тайно женился во второй раз в другой стране и попал в тюрьму

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Vershinin89 / Shutterstock / Fotodom

В Сингапуре мужчина попал в тюрьму за двоеженство. Об этом пишет Mothership.

61-летний Лоу Кок Пенг впервые женился в 1992 году на родине. В 2016 году он завел роман с индонезийкой Комариах, которая работала в Сингапуре служанкой. В 2024 году они отправились в Индонезию и заключили брак по мусульманскому обряду. Затем Пенг вернулся с Комариах в Сингапур и начал тайно жить на две семьи.

Об этом узнали в Министерстве трудовых ресурсов Сингапура и арестовали мужчину вместе со второй женой. Изначально оба были обвиняемыми по делу о двоеженстве Пенга. Мужчина утверждал, что тщательно спланировал второй брак в другой стране и его возлюбленная знала об этом. Однако Комариах сказала под присягой, что не знала о первой семьи Пенга. В итоге мужчина получил два месяца тюрьмы.

Материалы по теме:
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021

Разбирательство по делу Комариах продолжится в мае. Даже если выяснится, что она действительно не знала о первой женитьбе Пенга, ее все равно будут судить за нарушение трудового кодекса Сингапура. По закону, наемные работники из Индонезии не имеют права вступать в брак с гражданами страны.

Ранее сообщалось, что в Малайзии арестовали мужчину, который незаконно пересек границу с Индонезией на судне контрабандистов, чтобы увидеться с тайной второй женой. Малаец пошел на отчаянный поступок, потому что вторая жена была на пятом месяце беременности и попала в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Символическое место, пророчество Белого дома, роковая шутка и фейковое покушение. Что говорят в США о стрельбе на приеме у Трампа?

    Более 40 человек погибли в африканской стране из-за спора о колодце

    Акинфеев зарегистрировал в России товарный знак «нога бога»

    В Кремле анонсировали визит зарубежных лидеров в Москву на День Победы

    Военкоры показали кадры боевой работы Африканского Корпуса ВС РФ во время атаки в Мали

    Мужчина тайно женился во второй раз в другой стране и попал в тюрьму

    Девушки вспомнили совершенные ради недостойных парней дурацкие поступки

    Раскрыты предложения Ирана для США

    В Китае разработали пилотируемый квадрокоптер с ракетами ZR-300

    У берегов Японии произошло землетрясение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok