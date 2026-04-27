Над регионами России за неделю сбили более 2700 дронов ВСУ

РИА Новости: Над регионами России за неделю сбили минимум 2745 украинских дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение недели активно пытались нанести удары по территории России с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего в период с 20 по 26 апреля было сбито минимум 2745 украинских дронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны.

Больше всего дронов было уничтожено 24 апреля — 465, и 26 апреля — 530. Чаще всего под огнем противника оказывалась европейская часть страны. Как напоминает агентство, за прошлую неделю было уничтожено 2002 БПЛА.

Ранее стало известно, что в Белгородской области при атаке ВСУ пострадала сотрудница сельхозпредприятия.