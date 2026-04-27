Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:55, 27 апреля 2026Россия

Над регионами России за неделю сбили более 2700 дронов ВСУ

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение недели активно пытались нанести удары по территории России с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего в период с 20 по 26 апреля было сбито минимум 2745 украинских дронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны.

Больше всего дронов было уничтожено 24 апреля — 465, и 26 апреля — 530. Чаще всего под огнем противника оказывалась европейская часть страны. Как напоминает агентство, за прошлую неделю было уничтожено 2002 БПЛА.

Ранее стало известно, что в Белгородской области при атаке ВСУ пострадала сотрудница сельхозпредприятия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok