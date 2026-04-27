19:42, 27 апреля 2026Забота о себе

Названы ускоряющие старение пищевые привычки

Врач Урибарри: Избыток рафинированных углеводов ускоряет старение
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: David Tadevosian / Shutterstock / Fotodom

Некоторые пищевые привычки могут негативно влиять на здоровье и внешний вид человека и ускорять старение. Об этом рассказали генеральный директор Института исследований старения в Калифорнии (США) Эрик Вердин, врач-нефролог Хайме Урибарри и доцент кафедры старения Бирмингемского университета (Великобритания) Нихарика Дуггал в интервью The Guardian.

Одной из ключевых проблем ученые назвали привычку есть на протяжении всего дня без перерывов. Частые перекусы поддерживают высокий уровень глюкозы в крови и активируют выработку инсулина, что стимулирует рост клеток. По словам Вердина, чтобы восстановиться, организму нужно время без пищи.

Еще одним фактором, по мнению Урибарри, является избыток рафинированных углеводов и продуктов, приготовленных при высоких температурах. Такие продукты провоцируют образование соединений, которые ускоряют воспалительные процессы и ухудшают состояние кожи, сосудов и внутренних органов. Ученые добавили, что вредят и насыщенные жиров при недостатке клетчатки: это может нарушать работу кишечника и ускорять старение иммунной системы.

Кроме того, негативную роль играет дефицит витаминов группы В и полезных жиров, а также несбалансированный рацион с избытком кислотообразующих продуктов. Чтобы замедлить возрастные изменения и поддержать здоровье на долгие годы, эксперты советуют увеличивать потребление овощей, цельнозерновых продуктов и источников омега-3,

Ранее нейробиолог Рамзес Алькайд посоветовал начинать день с зарядки и белкового завтрака. По его мнению, такое начало дня поможет поддержать молодость мозга.

