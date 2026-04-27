Ученый предложил простой способ улучшить работу мозга с утра

Нейробиолог Алькайд: Силовые тренировки и завтрак улучшат работу мозга с утра

Мозгу необходимо помогать адаптироваться к современному ритму жизни, рассказал нейробиолог Рамзес Алькайд. Простой способ улучшить его работу с утра он предложил в беседе с Men's Journal.

По словам Алькайда, постоянный просмотр коротких новостей, постов и видео в интернете заставляет мозг ожидать быстрого получения дофамина и частых переключений внимания. «Со временем такая неврологическая перестройка делает концентрацию внимания невероятно трудной», — предупредил он. Чтобы исправить это, ученый предложил несколько недель проводить эксперимент — начинать день с зарядки (силовых тренировок или быстрой прогулки), за которой должен следовать здоровый завтрак.

Алькайд обратил внимание, что белковый завтрак по утрам в сочетании с физическими упражнениями насыщает кислородом кровь в префронтальной коре головного мозга, отвечающей за концентрацию внимания и принятие сложных решений. Кроме того, у мужчин такой режим способствует здоровой выработке гормона тестостерона. «Мозг работает на пределе возможностей, если четко установить биологические ритмы с самого утра, используя естественные утренние пики уровня тестостерона и кортизола. Когда мозг, гормоны и тело идеально синхронизированы, можно достичь очень стабильного уровня внимания, вместо того чтобы сталкиваться с его беспорядочными скачками и сбоями», — заключил Алькайд.

