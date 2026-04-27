Омбудсмен ВСУ высказалась о безразличии украинских солдат к собственной жизни

13:55, 27 апреля 2026

Омбудсмен ВСУ Решетилова призвала к ротациям из-за безразличия солдат к жизни
Алевтина Запольская

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны проводить регулярные ротации военнослужащих на передовой из-за появляющегося у них безразличия к собственной жизни. С таким призывом выступила омбудсмен ВСУ Ольга Решетилова в интервью «Украинской правде».

«После 40 дней [на передовой] человеку все равно, выживет он или нет, — у него развивается полная апатия», — высказалась уполномоченная по правам украинских солдат.

Решетилова рассказала о масштабном исследовании психологического состояния бойцов ВСУ в условиях длительного пребывания на передовой и отметила неэффективность их пребывания у линии боевого соприкосновения сроком более 40 дней. По ее мнению, украинское командование должно установить реалистичные сроки выполнения боевых задач для пехоты непосредственно в зоне боевых действий. Омбудсмен ВСУ также рассказала о подготовке проекта изменений в инструкциях по пребыванию на передовой.

Ранее Генеральный штаб ВСУ уволил командиров 14-й отдельной механизированной бригады и 10-го армейского корпуса, воюющих под Купянском, после публикации фото изможденных украинских солдат. Отмечается, что комиссия Сухопутных войск ВСУ проводит расследование ситуации.

