Появились подробности о расправе над российской певицей

Суд приговорил к 10 годам жителя Махачкалы за убийство певицы Талисман Омаровой

Каспийский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы 36-летнего жителя Махачкалы за расправу над местной жительницей с помощью бутылки и сковородки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов республики Дагестан.

Жертвой мужчины стала его сожительница — 47-летняя певица Талисман Омарова, уточняет РИА Новости. Она была известной в республике исполнительницей песен на аварском языке, пишет KP.RU.

Из приговора стали известны подробности преступления. 20 мая 2025 года в съемной квартире, где артистка жила с молодым человеком, между ними вспыхнула ссора во время распития спиртного. Женщина высказала в адрес сожителя нецензурную брань, чем спровоцировала его на нападение. Он схватил стеклянную бутылку из-под коньяка, нанес Омаровой несколько ударов по голове и лицу, затем продолжил ее избивать металлической сковородой. Полученные женщиной множественные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Подсудимый свою вину не признал, заявив, что ничего не помнит из-за сильного алкогольного опьянения. Тем не менее его причастность подтверждена другими доказательствами, в их числе результаты генетических экспертиз.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у мужчины двоих малолетних детей, его активное сотрудничество со следствием и поведение самой потерпевшей. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

