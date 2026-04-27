06:00, 27 апреля 2026

Президент «взял в заложники» останки политического оппонента

Глава Замбии использовал останки предшественника как орудие политической борьбы
Антонина Черташ
Фото: Philippe Wojazer / Reuters

В Замбии разгорелся скандал вокруг тела бывшего президента Эдгара Лунгу, которое уже почти год не могут похоронить из-за того, что действующий глава государства решил силой забрать останки у вдовы. Об этом сообщает Big Country.

Эдгара Лунгу не стало 5 июня 2025 года в возрасте 68 лет из-за неизлечимой болезни. Семья политика собиралась самостоятельно провести погребение. Однако президент Хакаинде Хичилема, который был заклятым врагом Лунгу при жизни, заявил, что его предшественник заслуживает государственных почестей. Как утверждает семья покойного, Лунгу перед смертью взял с них обещание, что Хичилема не будет приближаться к его телу и тем более организовывать похороны.

Тело бывшего президента уже перемещали из частного морга в Претории в государственное учреждение ЮАР, что вызвало негодование родственников. Южноафриканский суд, рассмотрев экстренный иск, постановил вернуть тело в морг, но лишь временно. Вдова Лунгу настаивает, что место захоронения должно быть частным, и отказывается от публичной церемонии. Тем не менее дата передачи останков Лунгу государству уже назначена на 21 мая. Таким образом, можно считать, что Хичилема посмертно взял в заложники своего предшественника и отомстил ему, превратив в орудие политической борьбы.

Ранее, когда Лунгу был у власти, он в 2017 году арестовал Хичилему по обвинению в госизмене, и тот провел четыре месяца в тюрьме. После того как Хичилема пришел к власти в 2021 году, он, по словам его оппонента, фактически поместил Лунгу под домашний арест, не давая ему вернуться в политику.

