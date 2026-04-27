14:26, 27 апреля 2026Культура

Пригожин раскритиковал срывающихся на зрителей артистов

Пригожин заявил, что артисты должны благодарить зрителей, а не срываться на них
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об артистах, которые срываются на зрителей из-за использования мобильных телефонов во время концертов. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

По мнению медиаменеджера, знаменитости должны быть благодарны за каждый проданный на концерт билет, а со съемкой концертов бороться бесполезно, ведь это «тенденция времени».

«Артист служит народу, создает радость, атмосферу. Это тенденция времени. Это все равно что запретить искусственный интеллект. Я считаю, что артист для народа, а народ для артиста», — сообщил продюсер.

Пригожин отметил, что популярность быстро уходит, так что артист должен с уважением относиться к каждому поклоннику. «Надо благодарить каждого зрителя за купленный билет. Сегодня есть, завтра уже может не быть. Есть артисты, которые делают одолжение, выходя на сцену», — добавил он.

Ранее солистка культовой группы «Тату» Лена Катина поддержала Егора Крида, который угодил в скандал после концерта в Краснодаре. Рэпер столкнулся с волной критики после того, как отчитал зрителей за съемку его выступления на смартфоны.

