Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

Проблема пролета премьер-министра Словакии Роберта Фицо над Польшей для визита в Москву на парад Победы разрешилась. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, передает РИА Новости.
«В соответствии с моей текущей информацией, эта проблема перестала существовать», — сказал министр.
При этом Сикорский не уточнил, каким образом была решена проблема полета Фицо в Россию.
18 апреля Литва и Латвия заявили, что не разрешат пролет правительственного самолета Фицо в направлении РФ. 19 апреля об аналогичной мере сообщила Эстония. Таким образом страны попытались помешать планам главы словацкого правительства посетить Москву для участия в торжествах по случаю окончания Великой Отечественной войны.