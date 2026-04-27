Мир
19:35, 27 апреля 2026Мир

Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Роберт Фицо. Фото: Alex Brandon / Pool via Reuters

Проблема пролета премьер-министра Словакии Роберта Фицо над Польшей для визита в Москву на парад Победы разрешилась. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

«В соответствии с моей текущей информацией, эта проблема перестала существовать», — сказал министр.

При этом Сикорский не уточнил, каким образом была решена проблема полета Фицо в Россию.

18 апреля Литва и Латвия заявили, что не разрешат пролет правительственного самолета Фицо в направлении РФ. 19 апреля об аналогичной мере сообщила Эстония. Таким образом страны попытались помешать планам главы словацкого правительства посетить Москву для участия в торжествах по случаю окончания Великой Отечественной войны.

