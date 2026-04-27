Пушилин: Буферная зона в Днепропетровской области нужна для взятия Запорожской

Расширение Вооруженными силами (ВС) России буферной зоны в Днепропетровской области нужно для взятия подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Запорожской области. Об этом ТАСС заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Целесообразность расширения буферной зоны [в Днепропетровской области] диктует необходимость обеспечения безопасности для Великоновоселковского района ДНР и, конечно, освобождения Запорожской области», — подчеркнул политик.

Пушилин прокомментировал действия группировки войск «Восток» ВС России в Днепропетровской области и отметил, что стремительное расширение буферной зоны несет угрозу для ВСУ. По словам главы ДНР, украинское командование осознало угрозу от действий российских войск и предпринимает попытки контратак. При этом, как подчеркнул Пушилин, ситуация контролируется частями ВС России.

Ранее военкор Евгений Поддубный рассказал об открывшейся для ВС России дороге к Днепропетровской области. Кроме того, по его словам, группировка войск «Центр» сможет давить на подразделения ВСУ, окопавшиеся в Доброполье в ДНР.