Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:36, 27 апреля 2026

Пушилин раскрыл цель буферной зоны в Днепропетровской области

Пушилин: Буферная зона в Днепропетровской области нужна для взятия Запорожской
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Расширение Вооруженными силами (ВС) России буферной зоны в Днепропетровской области нужно для взятия подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Запорожской области. Об этом ТАСС заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Целесообразность расширения буферной зоны [в Днепропетровской области] диктует необходимость обеспечения безопасности для Великоновоселковского района ДНР и, конечно, освобождения Запорожской области», — подчеркнул политик.

Пушилин прокомментировал действия группировки войск «Восток» ВС России в Днепропетровской области и отметил, что стремительное расширение буферной зоны несет угрозу для ВСУ. По словам главы ДНР, украинское командование осознало угрозу от действий российских войск и предпринимает попытки контратак. При этом, как подчеркнул Пушилин, ситуация контролируется частями ВС России.

Ранее военкор Евгений Поддубный рассказал об открывшейся для ВС России дороге к Днепропетровской области. Кроме того, по его словам, группировка войск «Центр» сможет давить на подразделения ВСУ, окопавшиеся в Доброполье в ДНР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok