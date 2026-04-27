14:52, 27 апреля 2026

Путин назвал радикально изменившие судьбу России события

Елена Торубарова
Фото: Hulton Archive / Getty Images

Президент России Владимир Путин назвал революцию 1917 года и гражданскую войну радикально изменившими судьбу страны событиями. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства напомнил, что в 1907 году, обращаясь к Думе, российский реформатор Петр Столыпин говорил, что «Отечество должно превратиться в государство правовое», однако спустя 10 лет произошли события, которые повлияли на ход истории.

«Довольно скоро, уже через десять лет, 1917 год и трагедия гражданской войны круто, радикально изменили судьбу державы и миллионов наших сограждан», — обозначил Путин.

Он обратил внимание на разные оценки того, какую роль сыграли в неизбежности этого драматического перелома отдельные депутаты и политики того времени, но при этом подчеркнул, что опыт первых российских парламентариев заслуживает уважения, а также научного, политического и философского осмысления.

Ранее Путин в ходе выступления на ежегодном заседании Совета законодателей процитировал высказывание писателя Александра Солженицына о том, что власть — тяжелое бремя. Говоря об этом, он пожелал будущим кандидатам удачи на предстоящих сентябрьских выборах в Госдуму.

    Последние новости

    В России после мощнейшего удара ВСУ по Севастополю призвали к взятию под контроль двух областей Украины. Что об этом известно?

    Мерц заявил об унижении США Ираном

    МИД России объявил об ответе на двадцатый пакет санкций ЕС

    Украина пригрозила Израилю скандалом из-за российского судна

    Россиян предостерегли от связанного с зубами тренда

    Россиянка обвинила экс-мужа в похищении детей и требовании за них 100 тысяч

    Самый старый мужчина США назвал три секрета долголетия

    Луганские шахтеры пожаловались на увольнения и отсутствие выплат

    Жена мужчины с болезнью Альцгеймера рассказала о неочевидных симптомах болезни

    Лидер страны ЕС призвал Европу готовиться к возобновлению контактов с Россией

    Все новости
