Путин назвал радикально изменившие судьбу России события

Путин: Революция 1917 года и гражданская война радикально изменили судьбу России

Президент России Владимир Путин назвал революцию 1917 года и гражданскую войну радикально изменившими судьбу страны событиями. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства напомнил, что в 1907 году, обращаясь к Думе, российский реформатор Петр Столыпин говорил, что «Отечество должно превратиться в государство правовое», однако спустя 10 лет произошли события, которые повлияли на ход истории.

«Довольно скоро, уже через десять лет, 1917 год и трагедия гражданской войны круто, радикально изменили судьбу державы и миллионов наших сограждан», — обозначил Путин.

Он обратил внимание на разные оценки того, какую роль сыграли в неизбежности этого драматического перелома отдельные депутаты и политики того времени, но при этом подчеркнул, что опыт первых российских парламентариев заслуживает уважения, а также научного, политического и философского осмысления.

Ранее Путин в ходе выступления на ежегодном заседании Совета законодателей процитировал высказывание писателя Александра Солженицына о том, что власть — тяжелое бремя. Говоря об этом, он пожелал будущим кандидатам удачи на предстоящих сентябрьских выборах в Госдуму.