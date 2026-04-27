14:42, 27 апреля 2026Россия

Путин процитировал высказывание Солженицына о власти

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Shipenkov / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном заседании Совета законодателей процитировал высказывание писателя Александра Солженицына. Об этом пишет РИА Новости.

В своей речи Путин пожелал будущим кандидатам удачи на предстоящих сентябрьских выборах. В связи с этим он вспомнил слова Солженицына, сказанные им в Госдуме в 1994 году. «Александр Исаевич сказал: "Власть — это не добыча в конкуренции партий, это не награда, это не пища для личного честолюбия. Власть — это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, и труд". Мне кажется, очень своевременно, очень точно сказано», — подчеркнул президент.

Кроме того, он подчеркнул, что конкуренция кандидатов на выборах не должна повлиять на законодательную работу.

В октябре 2025 года Путин процитировал строчку из песни советского поэта-песенника Владимира Высоцкого, которой оценил политическую ситуацию в ряде западных стран. «"Запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят". Но это не работает, запреты не работают», — заявил тогда глава государства.

