Путин остался под впечатлением от разговора с юной гимнасткой

Путин остался под впечатлением после беседы с 10-летней гимнасткой

Президент России Владимир Путин посетил Школу олимпийского резерва имени А.С. Рахлина. Там глава государства встретился с юными гимнастками, разговор с одной из них впечатлил российского лидера. Соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем канале в мессенджере «Макс».

Путин удивился, когда узнал, что одна из спортсменок тренируется уже семь лет. «А сколько же тебе лет?» — спросил у девочки президент. После того, как гимнастка сказала, что ей 10, политик пожелал ей успехов и поцеловал в лоб.

Ранее российский лидер назвал спорт и физическую культуру путем к успеху. Он также отметил, что спорт является способом наведения мостов между разными народами.

