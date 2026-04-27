Путин порассуждал об излишних барьерах и вечности России

Президент Путин заявил, что Россия — вечна

Излишние барьеры тормозят развитие, однако это проходящие явления, а Россия — вечна. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Во время заседания Совета законодателей глава государства подчеркнул, что зацикливаться на запретах в законотворческой деятельности контрпродуктивно.

«Излишние барьеры тормозят развитие, это все явления временные, проходящие. А Россия — вечна», — пояснил президент.

Ранее Путин заявил, что российское законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее. По мнению главы государства, законодательный процесс в России также должен быть системным и творческим.