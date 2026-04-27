11:26, 27 апреля 2026

Путин прислал венок на прощание с телеведущим Пимановым

Путин прислал венок на прощание с ведущим Пимановым на Троекуровском кладбище
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прислал венок на прощание с ведущим передачи «Человек и закон» журналистом Алексеем Пимановым. Об этом сообщает канал «Звезда» в Telegram.

На видео, опубликованном изданием, можно увидеть венок от Путина. «От президента Российской Федерации», — гласит надпись на ленте, окрашенной в цвета российского флага.

Кроме того, венки отправили премьер-министр России Михаил Мишустин и министр обороны Андрей Белоусов.

Прощание с Пимановым начнется в 12 часов по московскому времени в Большом траурном зале на Троекуровском кладбище. На церемонию пришли десятки людей.

Ранее вдова телеведущего Ольга Погодина назвала причину его смерти. Она уточнила, что у журналиста произошел острый инфаркт.

О смерти Пиманова стало известно вечером 23 апреля. Об этом сообщил Первый канал. Ведущему было 64 года.

    Последние новости

    В Кремле заявили о принимаемых в связи с атаками ВСУ на Урал мерах

    Подростки попали на ядерный объект в Эстонии и вызвали панику

    Украинский пенсионер получил срок за высказывания о параде Победы

    Ушедший из России концерн установил рекорд продаж машин

    Ким Чен Ын оценил операцию в Курской области

    Названы ключевые партнеры России в сфере ИИ

    Трамп нашел «ловушку» для своих ярых критиков

    Россиянин пойдет под суд за сделанные несколько лет назад фотографии

    Арбалетом и ножами вооружился мужчина для расправы над дизайнером в Москве

    Песков высказался о переговорах Путина с Трампом

    Все новости
