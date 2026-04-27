Путин прислал венок на прощание с телеведущим Пимановым

Путин прислал венок на прощание с ведущим Пимановым на Троекуровском кладбище

Президент России Владимир Путин прислал венок на прощание с ведущим передачи «Человек и закон» журналистом Алексеем Пимановым. Об этом сообщает канал «Звезда» в Telegram.

На видео, опубликованном изданием, можно увидеть венок от Путина. «От президента Российской Федерации», — гласит надпись на ленте, окрашенной в цвета российского флага.

Кроме того, венки отправили премьер-министр России Михаил Мишустин и министр обороны Андрей Белоусов.

Прощание с Пимановым начнется в 12 часов по московскому времени в Большом траурном зале на Троекуровском кладбище. На церемонию пришли десятки людей.

Ранее вдова телеведущего Ольга Погодина назвала причину его смерти. Она уточнила, что у журналиста произошел острый инфаркт.

О смерти Пиманова стало известно вечером 23 апреля. Об этом сообщил Первый канал. Ведущему было 64 года.