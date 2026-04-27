Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:31, 27 апреля 2026

Раскрыт неочевидный провокатор проблем с ЖКТ и кожей

Биолог Вершинина: Дисбаланс микробиоты полости рта влияет на ЖКТ и кожу
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kyrylo Ryzhov / Shutterstock / Fotodom

Дисбаланс микробиоты полости рта может ухудшать внешний вид и самочувствие даже при идеальном рационе, рассказала клеточный биолог, биоинформатик сервиса Novabiom София Вершинина. Неочевидный провокатор проблем с ЖКТ и кожей она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Вершинина предупредила, что дисбаланс микробиоты полости рта может провоцировать воспаление в кишечнике и ухудшать состояние кожи. «Через ежедневное проглатывание слюны бактерии изо рта попадают в ЖКТ и могут влиять на воспалительные процессы в кишечнике, особенно при нарушении баланса микробиоты», — объяснила она.

По словам врача, хроническое воспаление при заболеваниях полости рта может сопровождаться повышением маркеров системного воспаления. Это, в свою очередь, отражается и на состоянии кожи, приводит к высыпаниям, разрушению коллагена и преждевременному старению.

Биолог также отметила, что различные исследования подчеркнули потенциальную роль орального микробиома в развитии заболеваний кишечника. К пародонтальным патогенам она отнесла несколько видов бактерий, в том числе P. gingivalis и Treponema denticola. «Многие из этих микроорганизмов связаны с целым рядом системных заболеваний, включая воспалительные заболевания кишечника, синдром раздраженного кишечника и колоректальный рак», — уточнила Вершинина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok