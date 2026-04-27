23:04, 27 апреля 2026

Раскрыт связанный с Россией и Китаем страх США

Стефанович: Военное сотрудничество России и Китая пугает США
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Сотрудничество России и Китая в военной сфере и стратегических областях очень нервирует Соединенные Штаты и их союзников в регионе. О страхе Вашингтона в интервью информационной службе «Вести» рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Как утверждает эксперт, США опасаются военной связки Москвы и Пекина даже больше, чем она существует в реальности.

«Не секрет, что, еще начиная с прошлой американской администрации, они очень активно рассуждают о том, что им необходимо наращивать ядерный арсенал, потому что вдруг Россия и Китай договорятся, чтобы вместе начать войну против США», — отметил Стефанович. Тем временем, указал эксперт, взаимоотношения России и Китая намного сложнее, чем такие банальные конструкции.

Ранее программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев рассказал, что планирующийся визит президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в КНР не повлияет на отношения Пекина и Москвы, хотя может привнести «что-то новое» к поездке президента России Владимира Путина в Поднебесную.

