06:34, 27 апреля 2026Интернет и СМИ

Мошенники начали использовать схему «обратного перевода» денег. Как защитить себя и свои данные?

Марина Совина
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава сообщил, что мошенники начали переводить на карты россиян деньги, а после этого обращаться к ним в мессенджерах с просьбой вернуть сумму. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Схема «обратного перевода» оказалась опасной

Кучава объяснил, что если последовать просьбе мошенников и перевести им полученные деньги, появится риск блокировки карт. По его словам, отправленные якобы незнакомцем средства почти всегда украдены у третьего лица. Поэтому если россиян вернет подобный перевод, то станет участником преступной цепочки по обналичиванию похищенных средств и может попасть в базу данных Центробанка о мошеннических операциях.

Это ловушка, цель которой сделать из добропорядочного гражданина «дропа», то есть соучастника преступления. Просьба вернуть деньги на другую карту напрямую втягивает жертву в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств"

Галактион Кучаваэксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта

Если отправитель украденных денег напишет заявление в полицию, то карты и счета жертвы мошенников могут быть полностью заблокированы во всех банках страны. Специалист уточнил, что по закону банк может приостановить использование карты, онлайн-банка или других электронных средств платежа, пока данные входят в черный список ЦБ.

При этом если банк получил данные о реквизитах из МВД, то он обязан заблокировать счета. «Деньги на счете не пропадают, но получить к ним доступ можно будет только лично в отделении банка с паспортом», — отметил Кучава.

Россиян призвали не возвращать деньги самостоятельно

Кучава подчеркнул, что при столкновении с просьбой вернуть незнакомцу якобы ошибочный перевод ни в коем случае нельзя делать это самостоятельно. Следует обратиться в свой банк по официальному номеру, указанному на карте, сообщить о несогласованном поступлении средств и попросить начать процедуру официального возврата платежа по реквизитам отправителя.

Это единственный законный и безопасный способ вернуть деньги, который не даст мошенникам вас подставить

Галактион Кучаваэксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта

Для борьбы с мошенниками в России предложили выпускать «чистые» банковские карты — без номеров и CVV на обратной стороне пластика. С такой инициативой обратился депутат Госдумы (ГД) Владимир Плякин к руководству ЦБ. Он подчеркнул, что пустая карта полностью лишает нашедшего или злоумышленника возможности совершить преступные действия в интернете.

Частыми стали схемы мошенников о пенсиях и льготах

К апрелю 2026 года количество эпизодов использования мошеннических сценариев, в которых злоумышленники прикрываются темой пенсий, перерасчета выплат и проверок со стороны Пенсионного фонда России (ПФР) и Социального фонда России (СФР), резко выросло. Показатель увеличился на 32 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили аналитики компании «Информзащита».

Сильнее остальных участились схемы, связанные с индексацией пенсий и социальных выплат: их доля достигла 38 процентов, тогда как год назад составляла 24. Также известно, что мошенники научились точно подстраиваться под календарь социальных выплат и новостную повестку, чтобы на их основе создавать новые схемы.

По мнению замначальника Сибирского главного управления ЦБ России Павла Вернера, пенсионеры нередко становятся жертвами мошенников из-за желания помочь государству поймать правонарушителей. Однако эта категория россиян не страдает наиболее часто от аферистов. Типичный портрет обманутого россиянина — это человек от 30 до 50 лет любого пола, с работой, определенным уровнем дохода и сбережениями.

