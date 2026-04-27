Россиян предостерегли от связанного с зубами тренда

Стоматолог Агами предостерег россиян от лечения зубов за границей на скорую руку

Врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами предостерег россиян от лечения зубов за границей «на скорую руку» и следования трендам на самостоятельное лечение полости рта с использованием гель-лака для ногтей, накладных брекетов или виниров с маркетплейсов. На эту тему он высказался в пресс-центре НСН.

Агами предупредил, что любое некачественное вмешательство приведет к тому, что зубы придется лечить еще раз и за большие деньги.

Стоматолог указал, что последствий самостоятельной коррекции зубов с помощью не приспособленных для этого материалов может быть множество. «Начнем с аллергической реакции, которая может возникнуть. Также могут появиться воспалительные процессы или инфекции, которые потом несут за собой большие последствия. Люди, когда с этим сталкиваются, понимают, что последствия гораздо хуже, чем та проблема, с которой человек пришел изначально. Как правило, требуется больше вмешательств и больше затрат», — отметил специалист.

Он рассказал, что также за помощью обращаются люди, которые делали эстетическое лечение зубов в Турции и Китае на скорую руку. «Мы потом все это исправляли, мне очень жаль таких пациентов. Сейчас много в соцсетях жалуются на китайскую стоматологию, на виниры и так далее», — добавил Агами.

Ранее сообщалось, что на фоне резкого роста стоимости услуг стоматологии россияне стали переходить на самолечение и скупать соответствующие товары на маркетплейсах.