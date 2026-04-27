06:31, 27 апреля 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Россиян предупредили о новой приманке мошенников

Адвокат Власова: Хорошая кредитная история россиян стала приманкой мошенников
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: MAYA LAB / Shutterstock / Fotodom

Хорошая кредитная история стала новой приманкой мошенников, сообщила адвокат, председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова. Об очередной схеме обмана она предупредила россиян в беседе с «Лентой.ру».

«Мошенники находят людей с хорошей кредитной историей, затем на псевдовыгодных условиях, как правило, за денежное вознаграждение, убеждают их оформить ипотеку, принимая на себя обязанность ее погасить. Наиболее частая причина сделки, которая озвучивается жертве — плохая кредитная история, из-за которой банк отказывает актеру-заемщику оформить кредит, несмотря на наличие у него финансов», —рассказала правозащитница.

Таким образом в качестве мотивации жертве обещают денежное вознаграждение и повышение кредитной истории, указала Власова. Однако на деле, когда недвижимость приобретается и оформляется на дроппера — участника мошеннической схемы, деньги исчезают, а у обманутого человека остаются большие долги и затяжные суды с банками, предостерегла она.

«Когда вам предлагают оформить ипотеку, обещая якобы выгодные условия (также это может случиться с гражданами другой страны, которые решили переехать в Россию и приобрести жилье), скорее всего, это обман. Не доверяйте разного рода рекламам, звонкам и даже сайтам, которые легко могут подделать под официальные», — заключила адвокат.

Ранее замначальника Сибирского главного управления ЦБ России Павел Вернер сообщал, что пенсионеры часто становятся жертвами мошенников из-за желания помочь государству поймать правонарушителей.

