Россиянам назвали безопасные виды мангалов

Если мангал сделан из горючих материалов или установлен ближе пяти метров от построек на даче, то есть риск получить штраф, предупредил судебный юрист Илья Васильчук. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, где нельзя разводить огонь, какой мангал считается законным и что грозит нарушителям вплоть до уголовной ответственности.
«Жарить шашлыки запрещено во дворах многоквартирных домов, на балконах, в подъездах и гаражах, в парках и скверах вне специальных зон, в лесу — в хвойных молодняках, на торфяниках, под кронами деревьев, на полях и берегах водоемов без оборудованных площадок. На даче нельзя жарить, если она стоит на торфяной почве или во время особого противопожарного режима», — напомнил юрист.
Кроме того, он уточнил, что за жарку в неположенном месте физическим лицам грозит штраф до 15 тысяч рублей, юридическим — до 400 тысяч. Во время особого противопожарного режима штраф для граждан вырастает до 20 тысяч, для организаций — до 800 тысяч. За открытый огонь на балконах и в подъездах, даже с электрогрилем, — до 15 тысяч. Если по неосторожности возник пожар, штраф может составить до 50 тысяч рублей, указал Васильчук.
«В случае крупного ущерба свыше 250 тысяч виновному грозит уголовная ответственность по статье 168 УК РФ — до одного года лишения свободы. Если в результате пожара погиб человек, наказание по статье 219 УК РФ — до пяти лет лишения свободы», — предупредил специалист.
Чтобы не нарушить закон, Васильчук советует использовать только металлический или кирпичный мангал с высокими бортами, соблюдать расстояние пять метров от построек, очистить зону вокруг мангала радиусом два метра от горючего, держать под рукой воду или огнетушитель, не жарить при ветре более десяти метров в секунду. Также нужно узнавать о введении особого противопожарного режима на сайте МЧС или портале «Госуслуги», выбирать только оборудованные пикниковые зоны и не оставлять мангал без присмотра, заключил юрист.
Ранее директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала, что главная опасность шашлыка кроется не в качестве мяса, а в нарушении температурного режима, перекрестном загрязнении и недостаточной термической обработке, рассказала. Спеценко сообщила, что в первую очередь навредить здоровью может использование одного ножа и тары для нарезки и хранения сырого мяса, хлеба и овощей.