Россиянам назвали безопасные виды мангалов

Юрист Васильчук: За жарку шашлыка можно получить штраф до 800 тысяч рублей

Если мангал сделан из горючих материалов или установлен ближе пяти метров от построек на даче, то есть риск получить штраф, предупредил судебный юрист Илья Васильчук. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, где нельзя разводить огонь, какой мангал считается законным и что грозит нарушителям вплоть до уголовной ответственности.

«Жарить шашлыки запрещено во дворах многоквартирных домов, на балконах, в подъездах и гаражах, в парках и скверах вне специальных зон, в лесу — в хвойных молодняках, на торфяниках, под кронами деревьев, на полях и берегах водоемов без оборудованных площадок. На даче нельзя жарить, если она стоит на торфяной почве или во время особого противопожарного режима», — напомнил юрист.

Кроме того, он уточнил, что за жарку в неположенном месте физическим лицам грозит штраф до 15 тысяч рублей, юридическим — до 400 тысяч. Во время особого противопожарного режима штраф для граждан вырастает до 20 тысяч, для организаций — до 800 тысяч. За открытый огонь на балконах и в подъездах, даже с электрогрилем, — до 15 тысяч. Если по неосторожности возник пожар, штраф может составить до 50 тысяч рублей, указал Васильчук.

«В случае крупного ущерба свыше 250 тысяч виновному грозит уголовная ответственность по статье 168 УК РФ — до одного года лишения свободы. Если в результате пожара погиб человек, наказание по статье 219 УК РФ — до пяти лет лишения свободы», — предупредил специалист.

Чтобы не нарушить закон, Васильчук советует использовать только металлический или кирпичный мангал с высокими бортами, соблюдать расстояние пять метров от построек, очистить зону вокруг мангала радиусом два метра от горючего, держать под рукой воду или огнетушитель, не жарить при ветре более десяти метров в секунду. Также нужно узнавать о введении особого противопожарного режима на сайте МЧС или портале «Госуслуги», выбирать только оборудованные пикниковые зоны и не оставлять мангал без присмотра, заключил юрист.

Ранее директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала, что главная опасность шашлыка кроется не в качестве мяса, а в нарушении температурного режима, перекрестном загрязнении и недостаточной термической обработке, рассказала. Спеценко сообщила, что в первую очередь навредить здоровью может использование одного ножа и тары для нарезки и хранения сырого мяса, хлеба и овощей.

