Россиянам впервые показали найденные при строительстве трассы «Кавказ» артефакты

В Ингушетии показали артефакты бронзового века со строительства трассы «Кавказ»

В краеведческом музее Назрани в Ингушетии впервые показали артефакты, найденные при строительстве федеральной трассы «Кавказ» 2018-2019 годах. Об этом сообщает «Российская газета».

Директор Джейрахско-Ассинского музея-заповедника Ахмедхан Сампиев рассказал, что сначала сотрудники института археологии Кавказа изучили Гамурзиевское городище, в котором обнаружили около двух тысяч древних предметов. Затем они отправились к сельским поселениям Яндаре и Плиево и нашли на их территории 2,3 тысячи артефактов. Все они относятся к разным эпохам: от времен бронзового века до ранней аланской культуры. После раскопок их передали на хранение в институт археологии Кабардино-Балкарии, а затем вернули в Ингушетию.

Теперь в новой коллекции краеведческого музея Республики представлены глиняные сосуды, бронзовые наконечники стрел и дорогие украшения. Однако специалисты выделяют среди экспонатов одну уникальную находку. Оказалось, что в тайнике под землей была обнаружена полностью сохранившаяся лошадиная сбруя, украшенная пластинами из серебра и позолоты. Отмечается, что ранее в России археологи находили лишь фрагменты такого снаряжения.

Ранее сообщалось, что у села Шулец под Ростовом в Ярославской области при раскопках нашли медную накладку с растительным орнаментом, которую мужчины-воины носили на своем кожаном поясе.