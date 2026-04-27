Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:14, 27 апреля 2026Моя страна

Россиянам впервые показали найденные при строительстве трассы «Кавказ» артефакты

Мария Винар

Фото: Another77 / Shutterstock / Fotodom

В краеведческом музее Назрани в Ингушетии впервые показали артефакты, найденные при строительстве федеральной трассы «Кавказ» 2018-2019 годах. Об этом сообщает «Российская газета».

Директор Джейрахско-Ассинского музея-заповедника Ахмедхан Сампиев рассказал, что сначала сотрудники института археологии Кавказа изучили Гамурзиевское городище, в котором обнаружили около двух тысяч древних предметов. Затем они отправились к сельским поселениям Яндаре и Плиево и нашли на их территории 2,3 тысячи артефактов. Все они относятся к разным эпохам: от времен бронзового века до ранней аланской культуры. После раскопок их передали на хранение в институт археологии Кабардино-Балкарии, а затем вернули в Ингушетию.

Теперь в новой коллекции краеведческого музея Республики представлены глиняные сосуды, бронзовые наконечники стрел и дорогие украшения. Однако специалисты выделяют среди экспонатов одну уникальную находку. Оказалось, что в тайнике под землей была обнаружена полностью сохранившаяся лошадиная сбруя, украшенная пластинами из серебра и позолоты. Отмечается, что ранее в России археологи находили лишь фрагменты такого снаряжения.

Ранее сообщалось, что у села Шулец под Ростовом в Ярославской области при раскопках нашли медную накладку с растительным орнаментом, которую мужчины-воины носили на своем кожаном поясе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    «Гротекс» подал иск к «Озон Фармацевтика» из-за препарата «Иммунотрезан»

    Младший сын Плющенко открестился от сводного брата

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Владимир Афанасьев взял золото на RDS Open в Рязани

    46-летняя Виктория Боня раскрыла отношение к старению фразой «это так прикольно»

    Двое российских штурмовиков почти полмесяца удерживали позиции в тылу ВСУ

    Операции с цифровой валютой собрались обложить налогом

    В США заявили о последствиях для Киева из-за запрета РФ на транзит нефти из Казахстана

    Росгвардия показала видео уничтожения БПЛА над российским регионом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok