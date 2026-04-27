Россияне рассказали об отношении к профессии дизайнера

«ВКонтакте»: 78 % пользователей назвали дизайн востребованной специальностью

Большинство опрошенных россиян заявили, что считают дизайн самой востребованной специальностью в креативной экономике. Исследование на эту тему, приуроченное к Международному дню дизайна, провела социальная сеть «ВКонтакте».

Так, в соответствии с исследованием, 78 процентов респондентов назвали дизайн самой востребованной специальностью в креативной экономике. Следом идут видеомонтаж (77 процентов), фотография и маркетинг (по 69 процентов), журналистика (67 процентов).

«Самыми востребованными на ближайшие 5-10 лет россияне считают дизайн интерьеров (38 %) и цифровых продуктов (36 %), а также графический дизайн (33 %). При этом респонденты-дизайнеры чаще делают ставку на IT-направления: проектирование интерфейсов, приложений и гейм-дизайн», — говорится в результатах исследования.

При этом 74 процента опрошенных выразили уверенность в том, что спрос на дизайнеров вырастет или как минимум останется на текущем уровне. Престижной профессию дизайнера назвали 62 процента россиян. Среди главных преимуществ выделяют творческую самореализацию (47 %) и возможность работать удаленно (45 %).

«Чтобы оставаться востребованными, специалистам важно развивать фундаментальные навыки — умение работать с композицией, типографикой, формой. Эти компетенции мы в первую очередь ищем в дизайнерах и развиваем в командах», — рассказал дизайн-директор «ВКонтакте» и «VK Видео» Константин Замуренко.

Ранее сообщалось, что специалистам в России, если они желают оставаться востребованными, придется постоянно повышать квалификацию или менять ее. Сокращенным сотрудникам снова устроиться на работу будет крайне сложно, а повышать квалификацию придется всегда и всем. Такие условия диктует современный рынок труда.

