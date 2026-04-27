Россиянин нашел в загородном доме бывшую жену в окружении мужчин и был разочарован

Суд приговорил к 5,5 года москвича за попытку похищения экс-жены ради имущества

Бутырский суд Москвы вынес приговор жителю столицы за попытку похищения бывшей жены ради имущества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчина получил 5,5 года колонии строгого режима. Суд установил, что в октябре 2025 года он решил похитить женщину, проживающую в Уфе, чтобы переоформить на себя ее имущество. В Москве мужчина стал подыскивать исполнителей преступления, но о его плане узнали сотрудники правоохранительных органов, которые устроили «оперативный эксперимент». Под видом готовых взяться за дело похитителей они встретились на АЗС с заказчиком. Он выдал им предоплату в 300 тысяч рублей, фотографии бывшей супруги и маршруты ее передвижения по Уфе. Москвич поручил исполнителям избить ее и угрозами заставить написать обязательство по оформлению имущества на его имя. В качестве вознаграждение за успешное выполнение заказа он пообещал им свой автомобиль BMW стоимостью шесть миллионов рублей.

16 октября 2025 года заказчик получил информацию, что похитители привезли заложницу в загородный дом на территории Башкортостана. Москвич, не подозревающий об инсценировке преступления, прибыл туда и нашел бывшую жену в окружении мужчин, однако тут же был разочарован полицейскими, которые задержали его с поличным.

