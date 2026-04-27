12:47, 27 апреля 2026

Российская «Вика» оборвет связь дронов противника

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэл» разработал комплекс «Вика», который предназначен для подавления навигации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Изделие способно обрывать каналы связи систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou. Это позволяет защитить промышленные и военные объекты от атак дронов.

«Вика» может работать в ручном режиме, когда оператор получает внешнее целеуказание об угрозе, или в автоматическом — с использованием встроенного обнаружителя радиоканалов. Автоматический режим обеспечивает создание помех только при обнаружении угрозы. Отмечается, что это особенно важно при защите городской инфраструктуры.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Несколько изделий можно объединить в кластер для круговой защиты объекта. Каждая «Вика» обеспечивает разведку и подавление в секторе 60 градусов. «При обнаружении цели система анализирует уровень сигнала с разных сторон, определяет местонахождения беспилотника и наносит точечное радиоэлектронное воздействие. Это позволяет ограничить навигацию БПЛА без неблагоприятного воздействия на окружающую инфраструктуру», — сообщили в госкорпорации.

Ранее в апреле стало известно, что в России разработали новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Полынь-Плюс», который позволит защитить объекты от атак БПЛА.

