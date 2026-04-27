Российская «Вика» оборвет связь дронов противника

«Созвездие» разработало «Вику» для обрыва каналов связи БПЛА противника

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэл» разработал комплекс «Вика», который предназначен для подавления навигации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Изделие способно обрывать каналы связи систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou. Это позволяет защитить промышленные и военные объекты от атак дронов.

«Вика» может работать в ручном режиме, когда оператор получает внешнее целеуказание об угрозе, или в автоматическом — с использованием встроенного обнаружителя радиоканалов. Автоматический режим обеспечивает создание помех только при обнаружении угрозы. Отмечается, что это особенно важно при защите городской инфраструктуры.

Несколько изделий можно объединить в кластер для круговой защиты объекта. Каждая «Вика» обеспечивает разведку и подавление в секторе 60 градусов. «При обнаружении цели система анализирует уровень сигнала с разных сторон, определяет местонахождения беспилотника и наносит точечное радиоэлектронное воздействие. Это позволяет ограничить навигацию БПЛА без неблагоприятного воздействия на окружающую инфраструктуру», — сообщили в госкорпорации.

Ранее в апреле стало известно, что в России разработали новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Полынь-Плюс», который позволит защитить объекты от атак БПЛА.