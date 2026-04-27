Руководство постсоветской страны сделало заявление о покушении на Трампа

Премьер Грузии Кобахидзе осудил покушение на Трампа

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Михаил Кавелашвили осудили покушение на лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщает в Telegram издание NewsGeorgia.

«Решительно осуждаю попытку теракта в Вашингтоне. Благодарен за то, что президент, первая леди и все присутствующие находятся в безопасности», — сделал заявление премьер республики.

Президент страны поддержал слова Кобахидзе, добавив, что покушение было атакой на демократические ценности и государственные институты США.

Ранее в ходе приема у президента США Дональда Трампа американец Коул Аллен открыл стрельбу. Перед нападением мужчина разослал членам семьи манифест с целями покушения. Он подчеркнул, что не готов терпеть, чтобы президент Трамп был «прощен за свои преступления», поэтому принял решение совершить покушение.

