Бывший СССР
09:24, 27 апреля 2026Бывший СССР

Руководство постсоветской страны сделало заявление о покушении на Трампа

Премьер Грузии Кобахидзе осудил покушение на Трампа
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетСтрельба в США

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Михаил Кавелашвили осудили покушение на лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщает в Telegram издание NewsGeorgia.

«Решительно осуждаю попытку теракта в Вашингтоне. Благодарен за то, что президент, первая леди и все присутствующие находятся в безопасности», — сделал заявление премьер республики.

Президент страны поддержал слова Кобахидзе, добавив, что покушение было атакой на демократические ценности и государственные институты США.

Ранее в ходе приема у президента США Дональда Трампа американец Коул Аллен открыл стрельбу. Перед нападением мужчина разослал членам семьи манифест с целями покушения. Он подчеркнул, что не готов терпеть, чтобы президент Трамп был «прощен за свои преступления», поэтому принял решение совершить покушение.

    Последние новости

    Московский регион накрыли аномальные снегопады. Повалены деревья, цены на такси взлетели. Какие прогнозы дают синоптики?

    Москвичей предупредили об ухудшении погоды

    ФСБ предотвратила теракт на российском нефтяном предприятии

    67-летняя обладательница титула «Миссис Севера» раскрыла секреты молодости

    Школьниц спасли с отрезанного наводнением российского острова

    Звезда «Универа» рассказала о похудении словами «я голодала»

    Российские «Герани» подорвали одну из баз ГУР Украины

    Семь пассажирских поездов задержались в России из-за снегопада

    Суд решил судьбу матери найденного среди мусора в Подмосковье младенца

    Назван способ навсегда отключить обновления Windows

    Все новости
