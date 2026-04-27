Салоны начали брать расписки с невест при покупке свадебных платьев

Салоны столкнулись с возвратами платьев из-за популярности средств для похудения

Свадебные салоны в Соединенных Штатах начали брать с невест при покупке платьев расписки, в которых те отказываются от претензий. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

Причиной стал тренд на похудение при помощи спецпрепаратов, таких как «Оземпик» и «Вегови». Невесты, как правило, покупают платья за несколько месяцев до мероприятия, при этом все чаще берут тот размер, которого ожидают достигнуть при похудении. Но перед свадьбой часто оказывается, что расчеты не оправдались, и девушки возвращаются в свадебные салоны, где просят произвести замену или сделать возврат.

Для примера в материале приводится история Николь Гамильтон, дизайнера из Нью-Йорка. При покупке праздничного наряда она попросила сделать талию на 7,5 сантиметра уже того размера, чем у нее сейчас. В расписке, которую ей пришлось подписать, девушка указала, что платье на данный момент действительно ей мало.

Из-за популярности таких кейсов салонам приходится держать на складах платья больших размеров, поделились участники рынка. Также у них вырос спрос на подгонку и увеличилось число срочных заказов, так как из-за непредсказуемых изменений своего тела невесты начали чаще приобретать платья в последний момент.

Ранее стало известно, что в одной из сетей россиянок заставляют платить за примерку свадебных платьев в салонах. Как рассказала в аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рилсмейкер Татьяна, цена однократной примерки наряда составляет 3 тысячи рублей. Такое решение связано со снижением спроса со стороны невест в несезон, отреагировала в ответ владелец аккаунта с ником svoy__content.