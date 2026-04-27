Звезда популярного шоу поссорилась с моделью и сбила ее на машине

Звезда шоу The X Factor Габриэль Кэррингтон сбила на машине модель Клаудию Глэм

Бывшая участница популярного британского шоу талантов The X Factor Габриэль Кэррингтон поссорилась с моделью и блогершей Клаудией Глэм (настоящая фамилия — Закшевска), после чего сбила ее на машине. Об этом сообщает газета New York Post.

Конфликт между телезвездой и моделью произошел рано утром 19 апреля возле ночного клуба в лондонском районе Сохо. Они подрались после словесной перепалки, после чего Кэррингтон села за руль Mercedes и наехала на Глэм. Блогершу госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также Кэррингтон сбила еще двух человек — мужчину и женщину. Они получили травмы разной степени тяжести. Звезду The X Factor обвинили в покушении на убийство, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и вождении в нетрезвом виде.

Позднее стало известно, что врачам не удалось спасти Глэм. В ближайшее время Кэррингтон предъявят обвинения в убийстве.

Отмечается, что Кэррингтон стала участницей шоу The X Factor в 2013 году. Она выступала в составе музыкальной группы Miss Dynamix. Коллектив распался в 2014 году.

