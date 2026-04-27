18:39, 27 апреля 2026Интернет и СМИ

Звезда популярного шоу поссорилась с моделью и сбила ее на машине

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Клаудия Глэм. Фото: @klaudiaglam

Бывшая участница популярного британского шоу талантов The X Factor Габриэль Кэррингтон поссорилась с моделью и блогершей Клаудией Глэм (настоящая фамилия — Закшевска), после чего сбила ее на машине. Об этом сообщает газета New York Post.

Конфликт между телезвездой и моделью произошел рано утром 19 апреля возле ночного клуба в лондонском районе Сохо. Они подрались после словесной перепалки, после чего Кэррингтон села за руль Mercedes и наехала на Глэм. Блогершу госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также Кэррингтон сбила еще двух человек — мужчину и женщину. Они получили травмы разной степени тяжести. Звезду The X Factor обвинили в покушении на убийство, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и вождении в нетрезвом виде.

Позднее стало известно, что врачам не удалось спасти Глэм. В ближайшее время Кэррингтон предъявят обвинения в убийстве.

Отмечается, что Кэррингтон стала участницей шоу The X Factor в 2013 году. Она выступала в составе музыкальной группы Miss Dynamix. Коллектив распался в 2014 году.

Ранее сообщалось, что звезда американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Майами» (The Real Housewives of Miami) Лиза Хохштейн попала под арест. Выяснилось, что она установила прослушку в машине бывшего мужа Леонарда Хохштейна.

    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Российским туристам дали советы по выбору отелей

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    Звезда «Всегда говори всегда» объяснила свою пропажу

    Воевавший за ВСУ чеченец в стихах рассказал о своем предательстве

    Появились подробности об учебниках под редакцией Медведева

    Япония и Австралия заключили крупнейший оборонный контракт

    Теннисистка Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

    Россиянам назвали обязательные средства от боли в спине для дачной аптечки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Все новости
