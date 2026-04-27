Семь пассажирских поездов задержались в России из-за снегопада

ФПК: Семь поездов, направляющихся в Москву, отстали от графика на 2,5 часа

Семь пассажирских поездов отстали от графика на 2,5 часа из-за сильного снегопада в России. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной пассажирксокой компании (ФПК).

Речь идет о транспортных составах на Павелецком направлении, направляющихся в столицу. Задержались поезда: №58 Белгород — Москва, №34 Владикавказ — Москва, №136 Саратов — Москва, №94 Пенза — Москва, №10 Саратов — Москва, №26 Воронеж — Москва, №86 Дербент — Москва. «Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для ввода в график задержанных пассажирских поездов», — добавили в ФПК.

Ранее стало известно, что более 50 самолетов застряли в Москве из-за снегопада. Снегопад, по прогнозам метеоролога, не стихнет вплоть до майских праздников.

