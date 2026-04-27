06:43, 27 апреля 2026

Названа причина смерти Льва Шимелова

Причиной смерти ведущего «Радионяни» Льва Шимелова стал инсульт
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Credit: Global Look Press

Причиной смерти советского и российского телеведущего, режиссера Льва Шимелова стал инсульт, пишет РИА Новости со ссылкой на его окружение.

Как отметил источник, врачи боролись за жизнь заслуженного артиста РСФСР, делали операцию.

«Его подключили к ИВЛ, пролежал практически неделю, но не смогли спасти. Он умер из-за инсульта», — назвал он причину.

Ранее стало известно, что Шимелов скончался в возрасте 96 лет. На профессиональную эстраду артиста пригласили с 1952 году. В 1961-м он стал конферансье джаз-оркестра Азербайджана. Шимелов работал в Москонцерте и в Московском мюзик-холле. С 1979 года вел передачу «Радионяня». Звание заслуженного артиста РСФСР ему присвоили в 1990-м.

