В возрасте 96 лет умер заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов

Скончался режиссер и актер Лев Шимелов. Заслуженному артисту РСФСР было 96 лет, сообщает портал «Кино-Театр.Ру».

В карточке артиста указано, что его не стало 24 апреля этого года, спустя почти три месяца после дня рождения. Причина смерти Шимелова не указывается.

На профессиональную эстраду артиста пригласили с 1952 году. В 1961-м он стал конферансье джаз-оркестра Азербайджана. Шимелов работал в Москонцерте и в Московском мюзик-холле. С 1979 года вел передачу «Радионяня». Звание заслуженного артиста РСФСР ему присвоили в 1990-м.

