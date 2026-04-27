22:39, 26 апреля 2026Культура

Умер заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов

В возрасте 96 лет умер заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Скончался режиссер и актер Лев Шимелов. Заслуженному артисту РСФСР было 96 лет, сообщает портал «Кино-Театр.Ру».

В карточке артиста указано, что его не стало 24 апреля этого года, спустя почти три месяца после дня рождения. Причина смерти Шимелова не указывается.

На профессиональную эстраду артиста пригласили с 1952 году. В 1961-м он стал конферансье джаз-оркестра Азербайджана. Шимелов работал в Москонцерте и в Московском мюзик-холле. С 1979 года вел передачу «Радионяня». Звание заслуженного артиста РСФСР ему присвоили в 1990-м.

Ранее стало известно о смерти актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Пангаева. Ему было 74 года.

