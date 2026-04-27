11:03, 27 апреля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Сокращение ударов БПЛА по России объяснили

Полковник Матвийчук: Киев взял передышку в атаках на время непогоды
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Shutterstock / Fotodom

Небольшое количество ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по России в ночь на понедельник, 27 апреля, связано с непогодой, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли «отдых» из-за снегопада в России.

«Дроны плохо ориентируются по такой погоде. Как только снег перестанет идти, они опять ударят», — сказал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 27 апреля, ВСУ выпустили по территории России лишь три БПЛА. Украина атаковала только один регион — Брянскую область. Все выпущенные по региону беспилотники самолетного типа уничтожены средствами противовоздушной обороны.

