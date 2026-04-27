12:15, 27 апреля 2026

Стало известно о намерении Запада дискредитировать отношения с Россией в двух странах СНГ

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

В Армении и Молдавии работают западные неправительственные организации (НПО) с целью дискредитировать отношения с Россией. Об этом сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов на конференции по вопросам партнерства ОДКБ, передает «Sputnik Ближнее Зарубежье» в Telegram-канале.

По его словам, с этой целью работают 14 тысяч организаций в Молдавии и 9 тысяч в Армении. Их цель — дискредитировать двусторонние отношения и интеграционные процессы ближнего зарубежья, добавляет Шевцов.

26 апреля президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из Молдавии Майя Санду в день 40-летия чернобыльской катастрофы обсудили вступление стран в Европейский союз. По словам украинского лидера, Киев также окажет поддержку Кишиневу в вопросе Приднестровья. До этого в Молдавии объявили о своем выходе из СНГ, который официально завершится в апреле 2027 года.

В декабре 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что целью Армении является членство в Европейском союзе, а не выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что две организации не сочетаются как системы и Ереван должен сделать выбор.

