Шевцов: В Армении и Молдавии работают западные НПО с целью дискредитировать РФ

В Армении и Молдавии работают западные неправительственные организации (НПО) с целью дискредитировать отношения с Россией. Об этом сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов на конференции по вопросам партнерства ОДКБ, передает «Sputnik Ближнее Зарубежье» в Telegram-канале.

По его словам, с этой целью работают 14 тысяч организаций в Молдавии и 9 тысяч в Армении. Их цель — дискредитировать двусторонние отношения и интеграционные процессы ближнего зарубежья, добавляет Шевцов.

26 апреля президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из Молдавии Майя Санду в день 40-летия чернобыльской катастрофы обсудили вступление стран в Европейский союз. По словам украинского лидера, Киев также окажет поддержку Кишиневу в вопросе Приднестровья. До этого в Молдавии объявили о своем выходе из СНГ, который официально завершится в апреле 2027 года.

В декабре 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что целью Армении является членство в Европейском союзе, а не выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что две организации не сочетаются как системы и Ереван должен сделать выбор.