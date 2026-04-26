Бывший СССР
21:29, 26 апреля 2026

Стало известно о росте небоевых потерь ВСУ из-за инфекций

ТАСС: 71-я бригада ВСУ несет небоевые потери из-за инфекций
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащие 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись с ростом небоевых потерь, причиной которых стали массовое распространение инфекций и отказ в лечении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Украинские националисты продолжают нести небоевые потери из-за массового распространения инфекционных заболеваний», — рассказал собеседник издания, ссылаясь на радиоперехват переговоров противника.

По его данным, командование бригады отказывает зараженным в оказании медицинской помощи. Кроме того, силовики сообщили, что офицеры хотят поставить в строй раненых бойцов.

Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что потери ВСУ с начала спецоперации составили примерно два миллиона человек.

