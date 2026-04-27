19:25, 27 апреля 2026

Теннисистка Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Владислав Уткин
Фото: Isabel Infantes / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Мадриде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча с венгеркой Анной Бондар завершилась победой 18-летней спортсменки из России в трех партиях со счетом 5:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5). Поединок продлился 2 часа 53 минуты.

В четвертьфинале турнира с призовым фондом 8,2 миллиона евро Андреева встретится с канадкой Лейлой Фернандес. Россиянка идет восьмой в рейтинге WTA, ее будущая соперница — 25-й.

Ранее спортсменка нецензурно обругала зрителей после поражения от чешки Катержины Синяковой на апрельском турнире в Индиан-Уэллсе. Впоследствии Андреева заявила, что ей нечем гордиться в том, как она справляется с эмоциями. «Над этим надо работать, и не в будущем, а при первой же возможности», — отметила теннисистка.

