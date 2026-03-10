Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
17:37, 10 марта 2026Спорт

Нецензурно обругавшая зрителей теннисистка Андреева оценила свое поведение

Нецензурно обругавшая зрителей теннисистка Андреева: Мне нечем гордиться
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jayne Kamin / Oncea / Imagn Images / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева, нецензурно обругавшая зрителей после поражения от чешки Катержины Синяковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе, оценила свое поведение. Об этом сообщает The Tennis Gazette.

Спортсменка заявила, что ей нечем гордиться в том, как она справляется с эмоциями. «Над этим надо работать, и не в будущем, а при первой же возможности», — отметила Андреева.

Россиянка заявила, что будет равняться на американку Серену Уильямс. «Я никогда не видела и не слышала, чтобы она расстраивалась», — добавила Андреева.

Инцидент с участием теннисистки произошел ранее 10 марта. Проиграв матч, Андреева от раздражения швырнула ракетку в сетку, а после рукопожатия ударила ею о корт, сломав. Уходя с корта, Андреева прокричала несколько грубых фраз на английском в сторону трибун.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто поручение Зеленского ГУР по российскому оборонному производству

    Появились новые сведения о поиске троих детей в Подмосковье

    Внучку Трампа раскритиковали из-за видео шопинга с Секретной службой США

    Раскрыты замедляющие Windows 11 функции

    Москвичам назвали сроки прихода новой волны холодов

    В Европе потребовали от США соблюдать потолок цен на российскую нефть

    Раскрыт виновный в расправе над российским егерем

    Управлявшему Су-35 летчику ВКС России вручили редкий подарок

    Лепс рассказал о миллионных тратах на жилье

    Украинской журналистке дали срок за нападение на российского посла в европейской стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok