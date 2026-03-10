Нецензурно обругавшая зрителей теннисистка Андреева оценила свое поведение

Нецензурно обругавшая зрителей теннисистка Андреева: Мне нечем гордиться

Российская теннисистка Мирра Андреева, нецензурно обругавшая зрителей после поражения от чешки Катержины Синяковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе, оценила свое поведение. Об этом сообщает The Tennis Gazette.

Спортсменка заявила, что ей нечем гордиться в том, как она справляется с эмоциями. «Над этим надо работать, и не в будущем, а при первой же возможности», — отметила Андреева.

Россиянка заявила, что будет равняться на американку Серену Уильямс. «Я никогда не видела и не слышала, чтобы она расстраивалась», — добавила Андреева.

Инцидент с участием теннисистки произошел ранее 10 марта. Проиграв матч, Андреева от раздражения швырнула ракетку в сетку, а после рукопожатия ударила ею о корт, сломав. Уходя с корта, Андреева прокричала несколько грубых фраз на английском в сторону трибун.

