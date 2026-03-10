Теннисистка Андреева нецензурно обругала зрителей после вылета с турнира

Теннисистка Андреева обругала зрителей после вылета с турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка России Мирра Андреева нецензурно обругала зрителей после поражения от чешки Катержины Синяковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает РИА Новости.

В решающем розыгрыше мяч после удара Синяковой задел трос сетки и отскочил на сторону Андреевой, что стоило россиянке партии и матча. От раздражения она швырнула ракетку в сетку, а после рукопожатия ударила ею о корт, сломав. Уходя с корта, Андреева прокричала несколько грубых фраз на английском в сторону трибун.

Россиянка не смогла продолжить защиту титула, уступив в упорной борьбе. Инцидент произошел в ночь на вторник по местному времени.

Ранее Андреева высказалась о возможной смене гражданства. Спортсменка заявила, что даже не задумывалась об этом, несмотря на примеры соотечественниц.