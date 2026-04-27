11:36, 27 апреля 2026Мир

Трамп нашел «ловушку» для своих ярых критиков

Трамп поддержал предложение о переименовании службы ICE в NICE
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Scott Olson / Getty Images

Президент США Дональд Трамп поддержал идею о переименовании Службы иммиграционного и таможенного контроля (Immigration and Customs Enforcement, ICE), добавив к названию приставку «Национальная» (National Immigration and Customs Enforcement, NICE). Об этом он написал в своем аккаунте Truth Social.

Один из пользователей обратился к американскому лидеру в социальных сетях с призывом переименовать ведомство в Национальную службу иммиграционного и таможенного контроля, поскольку в таком случае СМИ придется называть сотрудников структуры NICE agents, что в переводе с английского языка означает «хорошие агенты».

«Отличная идея! Сделайте это», — отреагировал на предложение глава Белого дома.

Действия силовой структуры ICE получили широкий резонанс среди американцев из-за скандалов, связанных с задержанием людей в ходе антимигрантских рейдов. Администрация США обвиняет власти штатов в намеренном нежелании содействовать ICE и провоцировании жителей на эскалацию.

При этом общественность выступает против политики американского лидера, жестко критикуя его в сети и выходя на митинги.

7 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин сравнил Дональда Трампа с танком, отметив, что такой подход приносит свои плоды.

    Последние новости

    В Кремле заявили о принимаемых в связи с атаками ВСУ на Урал мерах

    Лечащаяся от шопоголизма певица потратила миллионы рублей на украшения

    Подростки попали на ядерный объект в Эстонии и вызвали панику

    Украинский пенсионер получил срок за высказывания о параде Победы

    Ушедший из России концерн установил рекорд продаж машин

    Ким Чен Ын оценил операцию в Курской области

    Названы ключевые партнеры России в сфере ИИ

    Трамп нашел «ловушку» для своих ярых критиков

    Россиянин пойдет под суд за сделанные несколько лет назад фотографии

    Арбалетом и ножами вооружился мужчина для расправы над дизайнером в Москве

    Все новости
