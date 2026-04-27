19:04, 27 апреля 2026

Турист лишился золотого колье за 233 тысячи рублей после объятий с трансгендерами

Алина Черненко

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Турист из Индии лишился золотого колье после объятий с парой трансгендерных женщин (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) на тайском курорте Паттайя. Об этом пишет портал Khaosod.

36-летний Ришав Сингх сообщил об инциденте в полицию в воскресенье, 26 апреля. Мужчина рассказал, что около 04:00 по местному времени он отправился в развлекательные заведения на Уокинг-стрит. Возле торгового центра к нему подошли двое трансгендеров и завязали с ним разговор. Они вели себя дружелюбно и даже обняли его. Однако Сингх сразу почуял неладное и попытался оттолкнуть их.

Вернувшись в отель, индиец обнаружил, что новые знакомые украли у него колье стоимостью около 100 тысяч батов (примерно 233 тысячи рублей). Полицейские зарегистрировали заявление и изучат записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, они соберут данные по аналогичным преступлениям для возможного возбуждения уголовного дела.

Ранее на этом же курорте Азии россиянин лишился мотоцикла и телефона после пьянки с парой трансгендерных женщин. Когда мужчина уснул, злоумышленницы сняли с его шеи ключ от байка и уехали на нем.

