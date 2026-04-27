Участник СВО с медалью «За отвагу» отсудил у Минобороны миллионы рублей

В Москве участник СВО отсудил у Минобороны четыре миллиона рублей

В Москве участник специальной военной операции (СВО) выиграл иск против Минобороны России, отсудив у ведомства четыре миллиона рублей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Как стало известно, мужчина, награжденный медалью «За отвагу», обратился в ведомство с заявлением на единовременную выплату, однако получил отказ. Считая, что его права были нарушены, ветеран подал иск с требованием взыскать с Минобороны денежные средства.

«Решением Бутырского районного суда города Москвы исковые требования удовлетворены», — отчиталась пресс-служба судов.

Ранее в Муроме Владимирской области семье военнослужащего отказали в выплатах из-за причины его смерти. Как выяснилось, в июне 2023 года участник СВО получил ранение и был эвакуирован. Лечение боец проходил в больнице родного региона, однако в сентябре серьезно заболел, спасти его не удалось.