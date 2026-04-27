19:20, 27 апреля 2026Россия

Участник СВО с медалью «За отвагу» отсудил у Минобороны миллионы рублей

В Москве участник СВО отсудил у Минобороны четыре миллиона рублей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В Москве участник специальной военной операции (СВО) выиграл иск против Минобороны России, отсудив у ведомства четыре миллиона рублей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Как стало известно, мужчина, награжденный медалью «За отвагу», обратился в ведомство с заявлением на единовременную выплату, однако получил отказ. Считая, что его права были нарушены, ветеран подал иск с требованием взыскать с Минобороны денежные средства.

«Решением Бутырского районного суда города Москвы исковые требования удовлетворены», — отчиталась пресс-служба судов.

Ранее в Муроме Владимирской области семье военнослужащего отказали в выплатах из-за причины его смерти. Как выяснилось, в июне 2023 года участник СВО получил ранение и был эвакуирован. Лечение боец проходил в больнице родного региона, однако в сентябре серьезно заболел, спасти его не удалось.

    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Российским туристам дали советы по выбору отелей

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    Звезда «Всегда говори всегда» объяснила свою пропажу

    Воевавший за ВСУ чеченец в стихах рассказал о своем предательстве

    Появились подробности об учебниках под редакцией Медведева

    Япония и Австралия заключили крупнейший оборонный контракт

    Теннисистка Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

    Россиянам назвали обязательные средства от боли в спине для дачной аптечки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Все новости
