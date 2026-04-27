17:14, 27 апреля 2026

В Госдуме усомнились в способности Евросоюза создать санитарный кордон вокруг России

Депутат Чепа усомнился в способности ЕС создать санитарный кордон вокруг РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

У стран Евросоюза (ЕС) нет общего понимания в вопросе выстраивания каких-либо барьеров в отношении России, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о способности ЕС создать санитарный кордон вокруг территории страны.

«Мы видим, что экономическая ситуация в Европе далеко не стабильна. Нет перспектив для ее роста. Мы видим огромное количество проблем. И помимо экономических есть и миграционные, и демографические проблемы. Выстраивать в связи с этим дополнительные барьеры для возможного сотрудничества сегодня с Россией [сложно]», — отметил Чепа.

Депутат добавил, что сегодня многие страны ЕС открыто говорят об ошибочности антироссийского курса.

«Поэтому, говоря о выстраивании каких-то барьеров, это должно быть общее очевидное решение европейских стран. А общего понимания здесь нет», — заключил он.

Ранее директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян заявил, что европейские страны открыто говорят о подготовке к вооруженному конфликту с Россией. Он добавил, что Запад наращивает военное, экономическое и гуманитарное присутствие в соседних с РФ странах, фактически создавая вокруг нее санитарный барьер.

