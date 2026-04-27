В Китае рассказали о провале плана Зеленского из-за Ирана

Sohu: Конфликт США с Ираном сорвал план Зеленского по увеличению поддержки от ЕС

Украина стала главным проигравшим в конфликте между Ираном и США. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Как отмечается в статье, украинский президент Владимир Зеленский рассчитывал, что укрепление сотрудничества в технологических областях со странами Персидского залива поможет ему добиться увеличения поддержки от западных союзников, но его надежды не оправдались.

«ЕС не спешит выделять средства, США тянут с поставками боеприпасов, а Россия использует ситуацию для дальнейшего продвижения на фронте. Вышло так, что Украина стала жертвой конфликта на Ближнем Востоке. У нее отобрали все козыри», — указывает издание.

По его мнению, если война на Ближнем Востоке продолжится, это может полностью изменить ход конфликта на Украине.

Ранее Зеленский призвал США не откладывать решение украинского конфликта из-за войны с Ираном. Он заявил, что понимает сосредоточенность Вашингтона на противостоянии с Тегераном, но важно не забывать об Украине, где продолжаются боевые действия.