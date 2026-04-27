11:26, 27 апреля 2026Россия

В Кремле раскрыли информированность Путина об украинских атаках

Песков: Путин получает сводки об украинских атаках несколько раз в сутки
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин получает сводки об украинских атаках несколько раз в сутки. Информированность главы государства о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского президента, помимо того, что Путин получает сводки о всех происшествиях, ему также постоянно докладывают о том, как развивается обстановка в плане атак и какие ответные меры принимаются.

Песков добавил, что Путину могут докладывать о происходящих атаках в любое время суток. «Президент постоянно, несколько раз в сутки и при необходимости в любое время дня получает сводки о всех происшествиях», — заключил он.

Ранее Песков назвал работу по определению мер, которые необходимо принимать в связи с попытками атак ВСУ, прерогативой военных. По его словам, именно они определяют источник угрозы.

