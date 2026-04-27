В МИД назвали игру на нервах способом Киева для получения финансирования

Киев играет на нервах стран ЕС ради получения финансирования. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает ТАСС.
«Судя по всему, сознательно создавая радиологические угрозы в центре Европы, Киев не прочь "поиграть на нервах" у своих западных спонсоров, чтобы те поживее раскошеливались», — заявила она.
По словам Захаровой, Украина не ценит ядерную безопасность, продолжая наносить удары по атомным объектам. Дипломат также призвала Секретариат МАГАТЭ заставить Киев прекратить атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
В ночь с 26 на 27 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать город Энергодар в ЗАЭС.