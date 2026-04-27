Россия
11:04, 27 апреля 2026

В Минобороны обсудили сообщения о принуждении российских студентов к заключению контрактов

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Информация о якобы массовом отчислении российских студентов с целью принуждения их вступить в войска беспилотных систем (БПС) не подтвердилась. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на совещании в Минобороны России, говорится в Telegram-канале ведомства.

По его словам, в 2026 году в Минобрнауки поступило всего шесть жалоб от студентов или их родителей. «Разобрали каждый случай — ни один не подтвердился. Во всех случаях у студентов были реальные задолженности. До десяти задолженностей по десяти предметам. Конечно, недопустимо давление», — сообщил Афанасьев в ходе обсуждения.

В свою очередь, замминистра обороны Виктор Горемыкин подчеркнул необходимость продолжать прямой диалог между ведомствами, вузами и другими подведомственными организациями для повышения информирования родителей студентов и руководства вузов.

Он также привел данные, согласно которым 93 процента опрошенных учащихся уверены в соблюдении Минобороны условий контракта. Кроме того, у 62 процентов военнослужащих в лучшую сторону изменилось отношение к службе во время подготовки. «Эти цифры — объективный показатель того, что военным ведомством созданы необходимые условия для качественного отбора и прохождения службы», — подытожил Горемыкин.

В декабре 2025 года в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, президент России Владимир Путин рассказал о большом числе граждан, которые хотят служить в войсках беспилотной авиации. По его словам, из-за этого Минобороны вынуждено объявлять конкурс. Позже ведомство отчиталось об организации работы по отбору граждан в войска беспилотных систем.

