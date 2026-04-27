04:03, 27 апреля 2026Россия

В России назвали Иран передовой страной

Сенатор Пушков заявил об отсутствии признаков раскола в иранском обществе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Председатель комиссии по информполитике СФ Алексей Пушков прокомментировал состояние общества Ирана на фоне конфликта с США. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Пушков подчеркнул, что не наблюдает признаки раскола в иранском обществе. Он напомнил, что Иран является очень древней цивилизацией, а сами жители страны — люди рационального типа.

«Это передовая страна, с мощной городской культурой, с сильной идеологией в виде шиитской религии, которая "склеивает" иранское общество», — заявил российский сенатор.

Ранее Пушков заявил, что США плохо подготовились к проведению операции в Иране. По его мнению, Вашингтон надеялся быстро достичь результатов силовым давлением.

