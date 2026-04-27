16:46, 27 апреля 2026

В России объяснили дефицит регионов в 1,5 триллиона рублей

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Экономист, исполнительный директор Института экономики роста имени П. А. Столыпина Антон Свириденко прокомментировал озвученные министром финансов Антоном Силуановым данные о том, что по итогам прошлого года дефицит бюджетов регионов составил 1,5 триллиона рублей. В беседе с Радио «Комсомольская правда» он объяснил, почему это не катастрофа.

По его словам, ситуация вполне контролируемая, но требует внимания. Экономист отметил, что сам факт дефицита — не новость.

«Эта цифра была известна еще в январе», — напомнил он. Дефицит — это просто разница между доходами и расходами, причем в доходы уже включены федеральные трансферты. При этом раньше это были сотни миллиардов, а теперь — триллионы.

Исторически, напомнил эксперт, разрыв в региональных бюджетах укладывался в 300-400 миллиардов рублей. Его покрывали за счет остатков на счетах, коммерческих и казначейских кредитов, бюджетных займов. В 2024 году картина изменилась: расходы выросли вдвое быстрее доходов.

«Регионы не успевают нарастить налоговую базу, чтобы покрыть социальные обязательства и нацпроекты», — пояснил Свириденко. Проще говоря, денег на все не хватает, хотя собирать их стали активнее.

Экономист подчеркнул, что основной вклад в рост дефицита внесли крупные регионы-доноры, такие как Москва. Там расходы «разогнались», а доходы — нет. Причины, по словам эксперта, комплексные: снижение прибыли предприятий (меньше налога на прибыль, значительная часть которого идет в региональные бюджеты); падение поступлений по налогу на имущество и транспортному налогу; стабильный, но недостаточный рост НДФЛ — реальные доходы граждан растут, но этого не хватает для покрытия расходных статей.

«Экономика охладилась, и генерировать желаемые налоговые потоки пока не получается», — констатировал экономист.

В текущем году разрыв между доходами и расходами регионов может увеличиться, продолжил он. При этом Свириденко подчеркнул: в относительных показателях (к ВВП) дефицит остается в пределах разумного — «какие-то проценты, даже меньше». Ситуацию он назвал стандартной для любого государства. «Бить тревогу рано, но голову поломать придется», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что правительство разрабатывает способы облегчения списания задолженностей регионов. В том числе до 1 июня каждого года им будут списывать долг, накопленный в прошлом году в связи с расходами на инфраструктуру.

