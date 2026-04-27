Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
11:04, 27 апреля 2026Авто

Продажи важнейшего сегмента российского авторынка продолжили падать

Аналитик Целиков: Продажи легких коммерческих авто рухнули на 30 %
Марина Аверкина

Фото: Artur Bainozarov / Reuters

Минувшая неделя (с 20 по 26 апреля) показала разнонаправленную динамику в разных секторах российского автомобильного рынка. Если сегмент легковых машин продемонстрировал уверенный подъем, то в коммерческом секторе сложилась обратная ситуация. Об этом в своем Telegram-канале написал аналитик Сергей Целиков.

На 17-й неделе 2026 года дилеры передали клиентам 26 700 новых легковых автомобилей, что на 16 процентов больше предыдущей недели и на 13 процентов превышает показатель годичной давности. Объем реализации легких коммерческих автомобилей полной массой до 3,5 тонны сократился на 4 процента по сравнению с позапрошлой неделей, остановившись на уровне 1 300 машин. Это на 29 процентов хуже, чем годом ранее.

Рынок грузовой техники (более 3,5 тонны) вновь опустился ниже показателя в одну тысячу единиц. За отчетный период было реализовано всего 959 таких автомобилей, что на 7 процентов меньше, чем неделей ранее, и на 12 процентов ниже прошлогодних значений.

«Предприятиям в этом году крайне сложно "сводить концы с концами". И обновление автопарков в очередной раз откладывается. Авторынок будут "вывозить" только физики, потихоньку забирая деньги со вкладов», — считает эксперт.

Ранее глава Volkswagen Оливер Блюме заявил о намерении сократить объемы выпуска продукции. По его словам, это решение продиктовано глобальной рыночной ситуацией, которая вынуждает пересматривать загрузку предприятий. Совокупный годовой показатель планируется довести до 9 миллионов автомобилей вместо 12 миллионов, предусмотренных стратегией компании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok